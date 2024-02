SportFair

Inizia oggi il Festival di Sanremo 2024. L’attesa è terminata e tutta l’Italia è pronta per seguire l’evento musicale più importante della penisola. Seguito, amato e criticato, in pochi si perdono il Festival di Sanremo. Diretto per il quinto anno consecutivo da Amadeus, Sanremo 2024 ha ben 30 cantanti in gara.

Oggi, nella prima serata della kermesse, con co-conduttore e ospite Marco Mengoni, si esibiranno sul teatro dell’Ariston tutti e 30 i cantanti in gara. Conosciamo meglio le loro canzoni.

I testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2024