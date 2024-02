Sanremo 2024, testo e significato di “Apnea” di Emma

SportFair

E’ una delle cantanti più attese del Festival di Sanremo 2024: stiamo parlando di Emma, ex protagonista della trasmissione ‘Amici’ e alla ribalta della musica ormai da tanti anni. La 39enne torna al Festival per la quarta volta ed è una seria candidata per le prime posizioni. Emma è ormai una veterana di Sanremo: l’ha vinto nel 2012, ha partecipato e l’ha pure co-condotto nel 2015. Adesso torna in una nuova veste con una canzone destinata ad infiammare il Festival.

Apnea – Emma: il testo

di D. Petrella – P. Antonacci – E. Marrone –

D. Petrella – J. Boverod – P. Antonacci

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/Eclectic Music Publishing/Brioche Ed. Mus./MZ Management/Platinum Squad Independent Label/Red Music Ed. Mus. – Milano – Napoli – Milano

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Apnea – Emma: il significato

‘Apnea’ di Emma è una canzone in cui le frasi d’amore si fondono con il ritmo travolgente, ormai un cavallo di battaglia della cantante. Il testo parla di un’emozione fortissima quasi da togliere il fiato e del bisogno di chiedere scusa: “è colpa mia se adesso siamo in bilico”, è una delle frasi più significative della canzone di Emma.