Kvaratskhelia ha sposato la sua Nitsa: FOTO e VIDEO del matrimonio

Kvaratskhelia è un calciatore apprezzatissimo in Italia, soprattutto a Napoli, dove è stato fondamentale per la vittoria dello Scudetto 2022-23.

Giornata speciale, quella di oggi, per il calciatore georgiano: Kvara ha approfittato della pausa per le Nazionali per sposarsi con la sua Nitsa. Dopo vinto con la Nazionale contro Cipro, Kvaratskhelia ha detto oggi sì alla sua dolce metà, georgiana e studentessa di medicina.

Il matrimonio si è svolto oggi in chiesa, con rito ortodosso e le immagini del sì stanno facendo il giro dei social.

