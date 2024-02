Sanremo 2024, testo e significato di “Pazza” di Loredana Bertè

SportFair

Capelli blu, look rock ‘n roll e voce graffiante. Il tutto da prima che ‘diventasse di moda’. Loredana Bertè, veterana della musica italiana e del Festival, si ripresenta in gara a Sanremo per la 12ª volta nella sua lunga carriera. Nel 2019, dopo le standing ovation e il quarto posto con il brano “Cosa ti aspetti da me”, ha ricevuto il ‘Premio Pubblico dell’Ariston’. A Sanremo 2024, con “Pazza”, c’è chi la dà in odore di podio.

Sanremo 2024: il testo di “Pazza” di Loredana Berté

di L. Bertè – A. Bonomo – L. Chiaravalli – A. Pugliese Ed. Edizioni Curci/Music Union/Star/Bandabebè – Milano

Sono sempre la ragazza

Che per poco già s’incazza

Amarmi non è facile

Purtroppo io mi conosco

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Io cammino nella giungla

Con gli stivaletti a punta

E ballo sulle vipere

Non mi fa male la coscienza

E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

E se in giro è tutto un manicomio

Io sono la più pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Scusa se ti ho fatto male

Forse non sono normale, o forse

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Sanremo 2024: il significato di “Pazza” di Loredana Berté

“Tante volte mi hanno detto ‘sei pazza’, in modo serio o ironico, quindi questa canzone mi somiglia e la canto nel segno della consapevolezza di essere sempre sé stessi“. Loredana Bertè presenta così la sua canzone e la dedica “a tutti quelli che sono folli, perché follia per me fa rima con libertà“. Un inno all’amore verso se stessi, un invito a smettere di odiarsi, al non dare credito alle opinioni altrui.