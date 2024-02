Sanremo 2024, testo e significato di “Ti muovi” di Diodato

SportFair

L’attesa è terminata! Inizia oggi il Festival di Sanremo 2024. Nella prima serata della kermesse canora, che vedrà Marco Mengoni co-conduttore al fianco di Amadeus, direttore artistico per il quinto anno consecutivo, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara.

Nella lista dei 30 concorrenti ci sono debuttanti, vecchie conoscenze del Festival e anche… vincitori! E’ il caso di Diodato, che il Festival lo vinse nel 2020 con “Fai rumore“.

Per Diodato è la terza partecipazione a Sanremo da Big, ma nel 2024 cade il suo 10° anniversario dalla prima partecipazione tra le Nuove Proposte. Diodato porta in gara quest’anno il brano “Ti muovi”: di seguito testo e significato.

“Ti muovi” – Diodato: il testo

di A. Diodato

Ed. Music Union/Gli Alberi – Milano – Roma

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile

“Ti muovi” – Diodato: il significato

Diodato porta all’Ariston una ballata. Un viaggio speciale, che parla d’amore. Diodato parla di un’ultima speranza dopo un amore svanito. “Ho cercato di esprimere musicalmente la passione, l’impeto e la gioia dell’abbandonarsi a un’emozione“, ha dichiarato il cantante.