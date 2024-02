Sanremo 2024, testo e significato di “Tu no” di Irama

SportFair

Quarto gettone di presenza a Sanremo per Irama, uno degli artisti più apprezzati dai giovani e non solo. Il debutto del cantante toscano all’Ariston fu nel 2016 con “Cosa resterà” nella categoria nuove proposte. Poi il 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” e il 2022 nel quale chiuse quarto con “Ovunque sarai”. Quest’anno Irama si ripresenta in gara con “Tu no“.

Sanremo 2024, testo di “Tu no” di Irama

di F. M. Fanti – G. Nenna – E. Mattozzi – F. Monti – G. Colonnelli Ed. Thaurus Publishing/Maira/Iris Flower – Milano

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Sanremo 2024, significato di “Tu no” di Irama

Irama porta la prima canzone scritta del nuovo album al quale sta lavorando. Si tratta di una ballata che tratta di un amore finito e delle sue difficoltà, della distanza fra due persone, del vuoto e della mancanza. Tematiche universali, secondo l’artista.