Sanremo 2024, testo e significato di “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma

L’attesa è terminata! Inizia oggi il Festival di Sanremo 2024. Nella prima serata della kermesse canora, che vedrà Marco Mengoni co-conduttore al fianco di Amadeus, direttore artistico per il quinto anno consecutivo, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara.

Nella lista dei 30 concorrenti ci sono debuttanti, vecchie conoscenze del Festival e anche ex vincitori. Tra coloro che faranno il loro esordio in gara tra i Big c’è Fred De Palma.

Il 34enne di Torino è stato all’Ariston come ospite nella serata dei duetti al fianco di Patty Pravo nel 2016 e adesso torna da concorrente con “Il cielo non ci vuole”.

Il Cielo non ci vuole – Fred De Palma: il testo

di J. Ettorre – F. Palana – J. Boverod – J. Ettorre

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Jet Music Publishing/ MZ Management/Platinum Squad Independent Label/Hydea Milano – Bologna – Milano

Mi hai dato un bacio sopra la bocca

Come se fosse stata davvero l’ultima volta

Una storia finisce se non c’è nessuno

Che la racconta

Mi guardi come se il futuro fosse alla porta

E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Questo amore è una sparatoria

Con le tue armi puntate verso di me

Sparami adesso sparami ora

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il Cielo non ci vuole – Fred De Palma: il significato

Il brano di Fred De Palma, che si rifà al pop latino e alla dance, parla di un amore tormentato e di una relazione che continua anche se la storia è finita da un po’.

“Un brano che parla di una relazione che continua pur essendo finita. Il testo è un po’ autobiografico, tutti siamo passati per una storia d’amore tirata per le lunghe. Il titolo si riferisce al destino che non vuole che questa vada avanti e a come si stia male in quel momento. La melodia è un po’ sperimentale per me, diciamo che ho ripreso sfumature che avevo lasciato da parte”, ha spiegato il cantante stesso.