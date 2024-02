Sanremo 2024, testo e significato di “L’amore in bocca” dei Santi Francesi

SportFair

Li abbiamo visti vincere a “X Factor 2022”, poi passare le selezioni di Sanremo Giovani dello scorso dicembre. Oggi li ritroviamo sul palco dell’Ariston fra i big di Sanremo 2024. I Santi Francesi, Alessandro De Santis e Mario Francese, sono un duo giovane e interessante che porta in gara “L’amore in bocca“.

Sanremo 2024: il testo di “L’amore in bocca” dei Santi Francesi

di A. De Santis – M. L. Francese – C. Del Bono – A. De Santis – M. L.Francese – A. Filippelli – D. Bestonzo

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Taiga/Gorilla Publishing Milano

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

Sanremo 2024: il significato di “L’amore in bocca” dei Santi Francesi

Nonostante sia l’unica canzone con la parola “amore” nel titolo (per altro nato da un errore, come spiegato dai cantanti, ndr), il brano dei Santi Francesi, come molte altre canzoni in gara, parla di una storia d’amore. Un amore-amaro, gioco di parola che descrive un incontro fugace, ma che apre al sogno di una seconda occasione “Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana“.