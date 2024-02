Sanremo 2024: testo e significato di “Pazzo di te” di Renga e Nek

SportFair

Francesco Regna e Filippo Neviani, in arte Nek. Due grandi nomi della musica italiana che, sommati, vantano 70 anni di carriera e 10 partecipazioni al Festival di Sanremo per Renga, 5 per Nek, quest’anno si presentano in coppia. Un sodalizio nato ormai da un po’ di tempo e che ha dato slancio alle carriere di entrambi. Il singolo che i due porteranno a Sanremo 2024 è “Pazzo di te” che sarà presente nel nuovo album “RengaNek”.

Sanremo 2024: il testo di “Pazzo di te” di Renga e Nek

di F. Renga – D. Mancino – D. Faini – Nek – F. Renga

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Edizioni Curci/Favole/ Neviani Publishing/Interno32

Milano – Brescia – Sassuolo (MO) – Milano

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

Sanremo 2024: il significato di “Pazzo di te” di Renga e Nek

Nella canzone sono presenti le “considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto“, spiega Nek. “Diciamoci la verità: purtroppo abbiamo assistito in questi tempi ad amori tossici, distruttivi, sbagliati – gli fa eco Renga – e noi abbiamo l’urgenza di raccontare un amore adulto, magari contraddittorio, ma puro“. L’amore che i due cantano è stupido, inutile e irresponsabile. Ma anche nobile, fragile e capace di rendere folle una persona.