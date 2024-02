Sanremo 2024, testo e significato di “Vai” di Alfa

SportFair

E’ arrivato il momento dell’edizione 2024 di Sanremo e l’attesa è sempre più alta. Continua l’appuntamento con i testi delle canzoni ed è arrivato il momento di “Vai” di Alfa. Dopo il grande successo di ‘Bellissimissima’, l’artista genovese classe 2000 porterà sul palco dell’Ariston un pezzo dedicato alla sua generazione. Andrea De Filippi, in arte Alfa, è profondamente legato alla sua città (Genova) e nonostante la giovane età ha già ottenuto due tripli dischi di platino e 8 dischi d’oro.

Vai – Alfa: il testo

di A. De Filippi – I. B. Scott – M. A. Jackson – A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing – Milano

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

Vai – Alfa: il significato

La canzone di Alfa è un inno alla vita e invita i giovani a guardare sempre avanti senza voltarsi indietro. Il testo esprime appieno il desiderio di godere dei sentimenti, senza freni. Il brano è accompagnato fin dai primi secondi da un fischietto.