Sanremo 2024, le pagelle delle 30 canzoni in gara: Angelina Mango scatenata!

Angelina Mango - "La noia" 8 Balla, canta, si diverte Angelina Mango performa alla grande su un palco importante come l'Ariston, neanche lo facesse da sempre. Il DNA non mente. Il titolo della sua canzone sì: non ci si annoia per niente con lei sul palco. La canzone è orecchiabile, leggera, ma la penna di Madame graffia quando meno te lo aspetti: "Princess, ti chiama Princess, allora adesso smettila di lavare i piatti".

The Kolors – "Un ragazzo una ragazza" 9 Sulla scia di "Italodisco" i The Kolors continuano a far ballare tutti. Funk, cassa in quattro, fiati, archi e chi più ne ha più ne metta. La canzone è letale, magnetica. "Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va". Colpito nel segno. Le radio la ameranno, non ce ne libereremo facilmente. Chissà che quel podio tutto femminile, tanto decantato, possa scricchiolare.

Loredana Bertè - "Pazza" 8 Loredana Bertè 'la spiega' a tanti. E da parecchio. Ha i capelli blu, l'anima "badass", nel testo canta la sua "pazzia"… e non c'è neanche una persona che possa dire "A". Ha più 'street credibility' dei rapper, è rock 'n roll, la sua voce è inconfondibile. Si prende una standing ovation meritata. "Se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza".

Diodato - "Ti muovi" 6.5 Il solito Diodato: malinconico, elegante, forse un po' antico. La canzone parla di un amore finito e della difficoltà di riuscire a superare la rottura. La canzone piacerà al pubblico, ma non ricalcherà le orme di "Fai rumore". Carina la coreografia finale con i ballerini che porta anche qualche punto extra al Fantasanremo.

Mamhood - "Tuta Gold" 7 Mahmood è il 'solito' ma fa sempre un certo effetto. Il suo stile è unico, particolare, esotico: è come l'incantatore di serpenti con il flauto. Ipnotizza. La canzone è la versione di "Soldi" arrivata alla 'seconda stagione'. Il protagonista è un pusher (non diteci che non l'avevate capito) che vestito con la sua tuta in acetato color oro, da vero zarro, riflette sul suo passato fuori da un rave. E nonostante questo potrebbe essere un bell'outsider.

Annalisa - "Sinceramente" 8 Ha una bella voce e sa usarla. Ha una bella presenza scenica e sa di averla. Forse sa anche come si vince Sanremo. Lo scopriremo sabato notte. La canzone è una hit come tutti gli ultimi brani sfornati dall'artista ligure. E in quanti degli altri artisti in gara, "Sinceramente" e non, possono dire lo stesso? Preparatevi ad ascoltarla a ripetizione in radio e sui social: "mi piace quando, quando, quando…".

Negramaro - "Ricominciamo tutto" 6.5 Pop Sanremese, qualche punta di rock ed elettronica. I Negramaro fanno la loro bella figura sul palco dell'Ariston con una canzone d'amore che parte con voce (di Giuliano Sangiorgi eh) e pianoforte per poi innalzarsi nel ritornello. E non è l'unica cosa che si innalza: la coreografia alle loro spalle prende il volo! Scenografici.

Ghali - "Casa Mia" 6 La presenza dell'alieno (in fondo alla sala) che lo accompagna da qualche giorno giustifica alcune forzature nel testo poco comprensibili a chiunque non abbia finito l'asilo: "Il prato è verde", "Il cielo è blu". Nel resto del testo mette un po' di critica sociale, parla d'immigrazione, guerre ideologiche e non. Dai, lo perdoniamo. Canzone orecchiabile, anche ballabile, ma con un significato di fondo.

Irama - "Tu no" 7 Irama è Irama. E Irama è bravo. Comfort zone e applausi, come sempre. La canzone è del suo repertorio, l'orchestra dell'Ariston le dà una spinta importante, la voce fa il resto. Piacerà al suo pubblico e si piazzerà nella metà alta della classifica.

La Sad - "Autodistruttivo" 6 Ci vuole coraggio a essere i La Sad a Sanremo e portare una canzone emo-trap sul palco dell'Ariston. Gliene va dato atto: mezzo voto extra. La firma sul testo di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari si sente, nonostante il genere non sia il suo, i vestiti nemmeno, l'interpretazione… nonostante tutto insomma. E forse stride un po' con il contesto generale. La canzone, del resto, canta di chi si sente fuori posto. E forse è tutto coerente e hanno ragione loro. Molto bello il messaggio di fondo in sostegno di chi sta passando un momento difficile.

Fiorella Mannoia - "Mariposa" 7 Penna inconfondibile. Se le prime due esibizioni peccano di gioventù, la terza mostra fieramente le 'rughe' della carriera. E le nasconde decisamente bene con tanto di testo ritmato, latineggiante, per un brano con sfumature deandreiane. Testo da Premio della Critica, un inno femminista che racconta la donna in tutte le sfaccettature della femminilità in un viaggio fra i secoli. Un bel viaggio. La solita Fiorella.

Sangiovanni - "Finiscimi" 5 Canzone dedicata alla ex Giulia Stabile, parla della fine della loro relazione. Il ritmo coinvolgente di "Farfalle" resta solo un ricordo, di "Finiscimi" forse non resterà neanche quello: un po' piatta, non lascia il segno. Per i più maliziosi: "Sangio, finiscila".