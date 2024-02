Sanremo 2024, chi è Rose Villain? Dal marito famoso alla proposta indecente di Miley Cyrus

SportFair

Un po’ pin-up un po’ trap, un po’ manga un po’ dark, una cosa si può dire con certezza di Rose Villain: non passa inosservata. Una delle artiste più in voga della musica italiana, pronta a conquistare il variegato pubblico di Sanremo 2024 con con i sui capelli blu, segno zodiacale “bad bitch, ascendente fragile”.

Sanremo 2024: chi è Rose Villain? Carriera e vita privata

Rose Villain, in arte Rosa Luini, è nata a Milano il 20 luglio 1989. Si appassiona fin da bambina a canto, musica, serie tv e film. Ama i thriller e le atmosfere dark, influenze che faranno parte del suo stile personale e musicale.

Dopo la maturità si trasferisce a Los Angeles e studia al Musicians Institute di Hollywood. Negli stessi anni canta nella cover band “The Villains” dalla quale mutuerà il nome d’arte. Si trasferisce successivamente a New York e inizia a studiare arti teatrali e musicali a Broadway. La ‘Grande Mela’ sarà importantissima nella sua vita: lì ha conosciuto Sixpm (Andrea Ferrara), famoso produttore musicale con il quale si è sposata nel 2022.

La sua carriera musicale inizia nel 2016 con la pubblicazione di “Get the Fuck Out of My Pool” e “Geisha”. Partecipa al brano “Don Medellin” di Salmo grazie al quale inizia a farsi conoscere in Italia. Nel 2017 pubblica la versione remix di “Geisha” e i singoli “Kitty Kitty” e “Don’t Call the Po-Po”.

Nell’aprile del 2017 perde prematuramente la madre. Un dolore che spesso si riflette nelle sue canzoni un po’ più malinconiche. Nella sua famiglia è presente anche una storia di dipendenza che l’ha profondamente segnata. Nel 2018 pubblica “Funeral Party”, nel 2019 “SWOOP!”, “Kanye Love Kany”, “Sneakers” e “It’s snowing, motherfucker”.

Nel 2020 pubblica la prima canzone in lingua italiana: “Bundy”. Successivamente è la volta de “Il diavolo piange”. Con il ritornello di “Chico” di Guè e Luchè il suo nome diventa virale al pari della canzone. Nella serata cover di Sanremo 2023 accompagna Rosa Chemical in “America” di Gianna Nannini. Nell’estate 2023, “Fragole” con Achille Lauro diventa un tormentone estivo e tira la ‘volata’ al suo primo album, “Radio Gotham“. In arrivo nel marzo 2024 il secondo album, “Radio Sakura” anticipato dal singolo “Io, me ed altri guai“.

L’abbiamo vista spesso esibirsi con i capelli colorati. Salirà sul palco con i capelli blu come Loredana Bertè della quale si è detta fan indicandone proprio i capelli. Ha spiegato di sentirsi “un po’ Bulma e un po’ Puffetta” ammettendo, una volta di più, il suo amore per i manga, gli anime e in generale la cultura giapponese.

Rose Villain e la proposta indecente di Miley Cyrus

Nella canzone “Gotham” è presente una frase che ha destato la curiosità di tanti fan: “euphoria clichè, Miley vuole farlo in 3“. In tanti si sono chiesti se quella citata fosse Miley Cyrus, famosa cantante americana. La conferma è arrivata dalla stessa Rose Villain che ha raccontato di aver incontrato Miley Cyrus nei bagni del 1 OAK di New York (famosa discoteca, ndr) e di aver avuto quello che ha definito un “incontro ravvicinato del terzo tipo“.

Perchè Rose Villain era a rischio squalifica da Sanremo 2024?

Poco dopo la rivelazione dei big in gara a Sanremo 2024 ha subito preso piede la possibilità che Rose Villain potesse essere squalificata. Il motivo riguarda una particolare voce del regolamento che vieta ai cantanti la presenza in tv o in radio. La cantante è invece ospite ad “Amici”, su Canale 5, a poche ore dall’annuncio. Squalifica? No. Il motivo è presto detto. L’esibizione in questione è stata registrata prima dell’annuncio e quindi non costituisce alcuna violazione del regolamento del Festival.