Sanremo 2024, testo e significato di “Mariposa” di Fiorella Mannoia

In mezzo a tanti giovani in gara, a Sanremo 2024 c’è anche spazio per una veterana della musica italiana. Fiorella Mannoia torna sul palco dell’Ariston che l’ha vista esordire nel 1981 con “Caffè nero bollente”. L’ultima apparizione 7 anni fa, secondo posto alle spalle di Gabbani (con il quale canterà nella serata dei duetti) con “Che sia benedetta”. Due i Premi della critica vinti, quest’anno sembra indirizzata verso il terzo con il brano “Mariposa”.

Sanremo 2024: il testo di “Mariposa” di Fiorella Mannoia

di Cheope – F. Mannoia – C. Di Francesco –

F. Abbate – M. Cerri – C. Di Francesco

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/ Iansà Ed. Mus./Edizioni Curci/Warner Chappell Music Italiana Milano – Roma – Milano

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

Sanremo 2024: il significato di “Mariposa” di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia presenta un brano che ha l’ambizione di diventare un “manifesto femminista“, stando alle parole della cantante. Ritmo latino, la canzone racconta di una donna, quasi mitologica, che racchiude in sè tutte le donne. “Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato“. È un viaggio nel tempo declinato al femminile secondo tutte le sfaccettature della femminilità.