Sanremo 2024, Annalisa è incinta? Pancino sospetto, niente scale: la cantante chiarisce

La prima serata di Sanremo 2024 è stata un grande successo di pubblico, di musica e di interazione social. Da diversi anni a questa parte c’è, infatti, un Festival parallelo che si svolge su ‘X’ (ex Twitter) con commenti, meme e gossip. A proposito di quest’ultima categoria, nella serata di ieri ha preso piede una particolare voce secondo la quale Annalisa sarebbe incina.

La cantante ligure non è scesa dalla maestosa scalinata di Sanremo (beccandosi anche il malus del Fantasanremo) e durante l’esibizione, più di qualche fan, tra il vedo-nonvedo del sexy outfit ha visto un pancino sospetto.

Annalisa incinta? La cantante fa chiarezza

Intervistata da “Il Corriere della Sera”, Annalisa ha fatto chiarezza sulla vicenda: “incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga… quando sarà incinta, sarò o a dirlo ovviamente. Non ho fatto le scale perchè esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perchè poteva andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura“.