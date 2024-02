Sanremo 2024, gli orari delle esibizioni della 2ª serata: apre Fred De Palma alle 20:55

SportFair

Dopo la serata inaugurale che ha fatto il boom di share come non accadeva dal 1995, Sanremo 2024 continua con la seconda serata. Di nuovo tutti e 30 gli artisti sul palco, ma solo la metà in gara: l’altra metà vestirà i panni di… presentatore. Ogni artista che si esibirà questa sera (15) verrà presentato da un collega in gara che invece si esibirà domani (presentato a sua volta da un altro artista in gara).

Sospiro di sollievo per qualcuno, dopo le 02:00 di notte toccate ieri sera con la prima puntata. Oggi il programma della seconda serata dovrebbe accorciarsi di qualche minuto finendo alle 01:45. Vediamo di seguito l’orario esatto delle esibizioni di tutti i cantanti in gara nella seconda serata di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, gli orari delle esibizioni della seconda serata:

Ricordiamo che gli orari sono orientativi e soggetti a eventuali ‘imprevisti’ legati a esibizioni e avvenimenti fuori scaletta.

Fred De Palma canterà alle 20:55 Renga e Nek canteranno alle 21:03 Alfa canterà alle 21:31 Dargen D’Amico canterà alle 21:39 Il Volo canterà alle 21:53 Gazzelle canterà alle 22:05 Emma canterà alle 22:41 Mahmood canterà alle 23:00 BigMama canterà alle 23:11 The Kolors canteranno alle 23:46 Geolier canterà alle 00:10 Loredana Bertè canterà alle 00:18 Annalisa canterà alle 00:45 Irama canterà alle 01:05 Clara canterà alle 01:13