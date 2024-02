Sanremo 2024, chi veste i Big in gara? Outfit e brand: i promossi e bocciati della prima serata | FOTO

SportFair

E’ andata in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Una serata da record con numeri di ascolti pazzeschi, nella quale ha trionfato la musica: tutti e 30 i big in gara si sono esibiti, svelando così tutti i brani.

Il Festival di Sanremo non è solo una gara canora, ma anche una sfilata di moda, una sfida a chi sfoggia il look migliore.

Nella serata di ieri sono stati tanti i look che hanno colpito, alcuni per la loro originalità, altri per la loro estrema bellezza e eleganza. Sicuramente Dargen D’amico ha sorpreso tutti col suo abito ricoperto di piccoli peluche a forma di orso, così come anche il look dei La Sad è stato d’impatto.

Di seguito i brand che hanno vestito i cantanti, i dettagli dei loro outfit e i voti.

I look dei cantanti in gara a Sanremo 2024

Clara ha indossato un abito firmato Armani Privè. Un vestito elegante e raffinato, perfetto per il debutto all’Ariston e, soprattutto, per aprire le danze con la prima esibizione della serata. Un vestito dal tessuto olografico con una fascia preziosa invita. Il resto, poi, lo ha fatto anche la bellezza della cantante. Voto: 10

Sangiovanni ha optato per un look total white firmato Gcds. Solo una piccola spilla dorata sulla giacca a dare un tocco di colore a Sangiovanni, che forse avrebbe potuto optare per un outfit più vivace, nonostante la serietà della canzone. Un look da prima comunione non troppo azzeccato. Voto: 5

Fiorella Mannoia, così come Sangiovanni, ha optato per un look tota white, ma in questo caso l’effetto è totalmente opposto. La cantante, che ha indossato un abito a sirena Luisa Spagnoli, è apparsa come una dea, una sposa. Una scelta azzeccata, in perfetto abbitamento con la sua chioma rossa. Voto: 7.5

I La Sad sono i primi a dare il loro forte impatto visivo della serata: il gruppo punk rock non ha tradito le aspettative e dopo il look del green carpet hanno optato per un altro outfit forte. I tre ragazzi hanno indossato un abito nero, arricchito da un corpetto argentato a forma di gabbia toracica firmato Philipp Plein. Un outfit che sicuramente rispecchia la loro anima. Voto: 6.5

Annalisa, una delle più apprezzate e amate, non solo dal punto di vista musicale, ha indossato un completo sexy firmato Dolce&Gabbana. culotte e top di raso, autoreggenti e giacca nere insieme a chocker e lunghe calze cuissardes nere. Annalisa è sempre bella e l’eleganza fa parte di lei, qualsiasi cosa indossi. Voto: 8

Ghali, che si è fatto accompagnare all’Ariston da un amico alieno, rimasto però in platea, ha sfoggiato un completo Loewe. Giacca e pantaloni color indaco, che hanno fatto brillare di una luce speciale il cantante nella prima serata. Voto: 8

I Negramaro, vestiti da Paul and Shark, hanno preferito andare sul sicuro con un total look nero. Il frontman Giuliano Sangiorgi ha indossato una camicia con collo a foulard, pantaloni in seta neri e una cintura da smoking. Voto: 6.5

Look più sportivo invece per Mahmood: il cantante, vestito da Prada, ha indossato un dolcevita in seta nero, con un gilet in pelle con maxi tasche e zip dorante, abbinati ad un pantalone in pelle con tasconi e scarponi. Voto: 7

Troppo bianco anche per Diodato. Il cantante ha scelto un completo panna, composto da blazer, maglia e pantaloni firmati Zegna. Voto: 5

Da applausi, anche nella scelta del look, invece, Loredana Bertè. La cantante, che guida la top-5 della stampa dopo la prima serata, ha optato per un miniabito nero con un volant bianco, firmato Valentino. Gambe, splendide, e in bella vista per la 73enne, che non teme sicuramente l’avanzare dell’età. Voto: 8

Eleganti e raffinati, i The Kolors, vestiti da Emporio Armani, hanno ‘giocato’ con i colori in base ai ruoli nella band: il frontman Stash ha optato per un total black, mentre i due musicisti hanno sfoggiato un look total white. Voto: 6.5

Angelina Mango ha indossato un lungo abito firmato Etro. Un vestito bello, ma caotico, col quale sicuramente non ci si annoia, ma forse un po’ troppo agée per la sua giovane età. L’abito ha infatti una stampa paisley e motivi floreali in jais neri e velluto, che sanno un po’ di tappezzeria. Voto: 5

Alessandra Amoroso è minimal e impeccabile: la cantante pugliese ha indossato un abito firmato Monot, nero, lungo, elegante e raffinato. Non c’è molto altro da dire. Voto 7.5

Il Volo non poteva che optare per dei completi in total black.. I tre ragazzi hanno indossato abiti firmati Emporio Armani, ma Gianluca Ginoble assomigliava più ad un atleta di arti marziali che un cantante. Voto: 6

BigMama è stata vestita da Lorenzo Seghezzi e ha sfoggiato un lungo abito nero, voluminoso, con un bustino con trasparenze ed una gonna piumata. Voto: 6

I Ricchi e Poveri hanno ricevuto tanti applausi dopo la loro esibizione ed il loro ingresso sull’Ariston ha sicuramente stupito tutti. I due cantanti sono arrivati sul palco ‘legati’ da un enorme fiocco rosso. Solo durante l’esibizione i due si sono ‘separati’ mostrando abiti neri elegantissimi firmati Vivetta. Voto: 7.5

Renga e Nek sono stati vestiti da Maurizio Miri. Renga ha indossato un abito marrone, con camicia beige, mentre Nek, in contrasto, ha indossato un completo blu con camicia azzurra. Voto: 5.5

Dargen D’Amico ha sicuramente ricevuto l’approvazione dei più piccoli, divertiti alla visione del cantante ricoperto di pupazzi. Il cantante, che ha scalato le classifiche del Fantasanremo, ha indossato un completo firmato Moschino: un classico abito nero, ricoperto di piccoli orsacchiotti in peluche su spalle e scollo e sulle caviglie. Il tutto accompagnato da sneakers bianche e i suoi immancabili occhiali da sole. Voto: 6.5

Bella e colorata, Rose Villain ha indossato sul palco dell’Ariston un abito Marni: un minidress argentato con fiori in rilievo e stivaletti silver. Voto: 6.5

Maninni e Fred De Palma, vestiti rispettivamente da Antonio Riva e Ssheena hanno optato per un total black, senza troppe stravaganze. Voto: 7

Fantasia un po’ troppo caotica per Il Tre: ultimo ad esibirsi, il cantante ha indossato un completo Diesel confusionario. Voto: 4

Emma ha indossato un minidress Marc Jacobs nero. Emma, che sicuramente in passato ha sfoggiato outfit migliori, potrebbe fare di meglio, ma il look scelto per la prima serata non è male. Voto 6.5

Geolier non convince: il cantante napoletano ha indossato un completo Dsquadred2 un po’ troppo… brillante. Voto: 5.5

Mr Rain ha indossato un completo in lana burgundy firmato Fendi. I brillantini non mancano, ma il colore, forse, non è del tutto azzeccato. Voto: 5.5

I Bnkr44, vestiti HG/LF, non hanno di certo colpito per la loro eleganza. I cinque ragazzi della band hanno indossati colori e stili un po’ troppo confusionari. C’è chi sembrava indossare un pigiama, chi invece una rete da pesca. Voto: 4

Nemmeno Gazzelle può considerarsi promosso dopo la prima serata. L’occhiale da sole nero passa, ma la felpona che fa intravedere il collo della camicia anche no. Voto: 4

I Santi Francesi hanno indossato abiti firmati Dolce&Gabbana. Un outfit azzeccatissimo, con un pezzo unico gessato e guanti in pelle nera per il cantante e un gilet con camicia smanicata e cravatta per il tastierista. Voto: 7.5

Non colpisce troppo invece il look di Irama. Il cantante ha indossato una semplice maglietta nera, che sa tanto di maglia della salute, in accostamento ad un pantalone in pelle nera. Voto: 5.

Alfa, infine, non è di certo entrato nel cuore degli spettatori per il suo look. Il giovane cantante ha indossato una t-shirt con un piccolo cuore dorato sul petto ed un pantalone elegante nero: un abbinamento non troppo azzeccato. Voto: 4