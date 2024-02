FantaSanremo 2024, la classifica dopo la prima serata: è Dargen show, l’ultimo è inaspettato

SportFair

Parallelamente al successo della prima serata di Sanremo 2024, anche la prima serata del Fantasanremo 2024 ha fatto il pieno di consensi. Il ‘fantasy game’ associato al Festival ha raccolto, anche quest’anno, milioni di squadre pronte a darsi battagli a colpi di bonus e malus per scalare le classifiche. Con tutto il contorto social fatto di attese, speranze, battute e meme che ha reso Sanremo molto più social-friendly e vicino ai giovani.

Fantasanremo: bonus e malus dei cantanti della prima serata

Una prima giornata piuttosto anomala con tanti big avari di bonus. C’è come la sensazione che più di qualcuno alla prima all’Ariston abbia puntato a fare una buona esibizione prima di tutto. Magari con il passare delle puntate si scioglierà e ne gioverà il suo punteggio in classifica.

Un esempio? Angelina Mango, una delle grandi favorite per la vittoria finale, nonchè capitana di tante squadre al FantaSanremo: appena 30 punti, 20 dei quali per il secondo posto a fine serata (gli altri 10 per i ringraziamenti), guadagnati dunque grazie all’esibizione e alle preferenze della stampa. Potrebbe fare di più.

Anche i 40 punti di Annalisa, i 35 di Geolier e dei The Kolors, i 25 di Alessandra Amoroso sono sotto le aspettative. Ancor più inaspettato l’ultimo posto di Sangiovanni con appena 10 punti, da un cantante giovane come lui ci si aspettava di più: troppo serio come il suo brano. Idem per Clara, solo 15 punti: 5 per i ringraziamenti, 10 per aver cantato per prima (il che forse l’ha un po’ frenata).

Scatenato invece Dargen D’Amico che ha totalizzato 115 punti tra occhiali da sole, tempo di permanenza sul palco, esibizione dopo le 01:00, messaggi per la pace, performance in platea e chi più ne ha più ne metta. Completano il podio La Sad con 85 e Mahmood con 68.

Appena sotto il podio un quartetto di giovani a 65: BigMama, Bnkr 44, Il Tre e… Loredana Bertè. L’artista calabrese, in barba alla carta d’identità, ha ancora energia da vendere e il primo posto della serata le ha fatto fare il pieno di punti.

La classifica del Fantasanremo 2024 dopo la prima serata

Dargen D’Amico 115 La Sad 85 Mahmood 68 BigMama 65 Bnkr44 65 Il Tre 65 Loredana Bertè 65 Diodato 55 Santi Francesi 55 Alfa 50 Emma 50 Ghali 50 Maninni 50 Mr. Rain 50 Gazzelle 45 Rose Villain 45 Annalisa 40 Il Volo 40 Negramaro 40 Renga e Nek 40 Ricchi e Poveri 40 Fred De Palma 35 Geolier 35 The Kolors 35 Angelina Mango 30 Fiorella Mannoia 30 Alessandra Amoroso 25 Clara 15 Irama 15 Sangiovanni 10