Formula 1, day-2 dei test in Bahrain: Sainz primo, ottima risposta della Ferrari | TEMPI

E’ andato in archivio anche il Day-2 dei test di Formula 1 in Bahrain. Dopo il dominio di ieri di Max Verstappen si è registrato un risultato a sorpresa con le Ferrari molto competitive. E’ ancora troppo presto per un giudizio definitivo, ma si preannuncia una stagione scoppiettante con ovviamente la Red Bull di Max Verstappen in pole per la vittoria finale.

Dopo le prime 5 ore di test doppietta Ferrari con Sainz in testa e subito dietro Leclerc. Terzo Norris e quinto Hamilton. Nei giri successivi prima l’inserimento dello stesso Norris e poi quello di Perez.

Il tempo più veloce è stato realizzato dal ferrarista Sainz in 1:29.921. Subito dietro Perez, Hamilton, Norris e Ricciado. Sesto Leclerc. A completare la Top 10 Stroll, Ocon, Bottas e Piastri.