Ai Test in Bahrain salta un tombino, il racconto di Sainz: “ho visto Leclerc prenderlo”

SportFair

E’ in corso sul circuito di Sakhir la seconda delle tre giornate di test di Formula 1 in Bahrain, dove il 2 marzo si correrà il primo GP della stagione 2024.

Questa mattina la sessione è terminata in anticipo a causa di una bandiera rossa: la copertura di un tombino è saltata e le vetture di Leclerc e Hamilton sono finite sopra ai detriti.

Carlos Sainz ha raccontato ai microfoni di Sky Sports la scena: lo spagnolo era infatti a bordo pista, proprio nel punto dove è saltata la copertura del tombino e di non essere riuscito in tempo ad avvisare chi di dovere.

Il racconto di Carlos Sainz sulla copertura del tombino

“In realtà ero proprio di fronte al coperchio dello scarico quando è uscito, perché sono andato in pista per vedere. E io lo guardavo come, ‘bandiera gialla, bandiera gialla, bandiera gialla – qualcuno lo prenderà!’ Boom, il mio compagno di squadra è venuto e l’ha preso. Quindi pensavo che in un certo senso si sarebbe potuto evitare, ma l’ho mancato per un giro. Perché sono andato a parlare con il maresciallo, e proprio mentre stavo parlando con lui, è successo“, ha raccontato lo spagnolo della Ferrari riferendosi al passaggio di Leclerc sui detriti.