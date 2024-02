Test Bahrain, salta un tombino! Guai per Leclerc e Hamilton: la sessione mattutina termina in anticipo

SportFair

Colpo di scena nella seconda giornata di test di Formula 1 in Bahrain. In curva 11, sul circuito di Sakhir, è saltata la compertura di un tombino e Leclerc e Hamilton sono finiti sopra i detriti con le loro monoposto.

Per questo motivo è stata necessaria una bandiera rossa. Dopo le prime valutazioni si è optato per l’interruzione della sessione del mattino.

La sessione mattutina della seconda giornata di test del Bahrain termina quindi in anticipo, così come inizierà prima quella pomeridiana, alle 12.00, con durata di 5 ore.

Dopo il contatto col detrito il fondo della Ferrari di Leclerc è stato smontato e con ogni probabilità verrà sostituito. Sono in corso controlli anche sulla Mercedes di Hamilton.

I tempi

Al termine della sessione mattutine, conclusa in anticipo per bandiera rossa, Leclerc è in cima alla classifica dei tempi, seguito da Piastri e Sargeant. Quarto Perez davanti ad Alonso e Hamilton.