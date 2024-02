Test Bahrain, Leclerc commenta il Day-2: “la direzione per migliorare ora è chiara”

SportFair

E’ terminato il secondo giorno di lavoro di Charles Leclerc ai test di Formula 1 del Bahrain. Ad una settimana dal via della stagione 2024, i piloti stanno lavorando con i loro team per definire gli ultimi dettagli e prendere confidenza con le nuove vetture.

Mattinata col brivido per Lecler, che questa mattina è finito su un detrito di una copertura di un tombino saltata. Nonostante questo il monegasco ha raccolto sensazioni positive, terminato la sessione mattutina col miglior tempo.

Le parole di Charles Leclerc

“La peggiore esperienza che si potesse avere quella dell’anno scorso con il feeling della macchina. Ora, invece, il bilancio è consistente ed è più facile per noi sviluppare un progetto. Un anno fa era difficile capire, mentre la direzione per migliorare ora è chiara. Detto questo, in termini di competitività non si può dire nulla. Penso che la Red Bull sia ancora avanti. Come guidabilità abbiamo fatto uno step avanti, nel 2023 era complicato. Ora siamo in una ‘zona ragionevole’ in cui muoverci. Certo, ci sono aspetti negativi e ci si deve lavorare. Ci sono caratteristiche che dobbiamo migliorare, ma vale sempre e per ogni macchina“, ha dichiarato Leclerc ai microfoni Sky.