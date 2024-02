Formula 1, Test Bahrain: Verstappen subito mostruoso, Sainz 3° | I TEMPI

SportFair

Si è appena conclusa la prima delle tre giornate di test di Formula 1 in Bahrain. I piloti sono tornati in pista per una tre giorni di lavoro alla vigilia del debutto stagionale, previsto per il 3 marzo proprio sul circuito di Sakhir.

Il nuovo anno inizia così come è terminato quello precedente, con Max Verstappen in vetta. Il campione del mondo ha chiuso davanti a tutti, spaventando i suoi avversari. La RB20 si conferma potente e solida.

Terzo tempo di giornata per Carlos Sainz, mentre Leclerc che ha girato solo al mattino, chiudendo la sessione al 2° posto, è sesto. Secondo tempo invece per un ottimo Lando Norris, mentre Daniel Ricciardo, a bordo della Racing Bulls, è quarto.

Domani mattina, alle 8, i piloti torneranno in pista per una nuova giornata di lavoro, durante la quale non mancheranno delle simulazioni gara più intense.