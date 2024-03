Sinner-Alcaraz interrotta: cosa è successo ad Indian Wells

SportFair

E’ arrivato il momento più atteso del weekend! La semifinale del primo Masters 1000 maschile della stagione, in corso ad Indian Wells, tra Sinner e Alcaraz è iniziata.

Il match, però, è stato sospeso dopo appena 3 game. Se qualche giorno fa Alcaraz ha dovuto fare i conti con le api, oggi, ad infastidire lo spagnolo, ed il suo avversario italiano, è la pioggia.

La sfida tra Sinner e Alcaraz, valida anche per il 2° posto del ranking mondiale, è stata interrotta per pioggia dopo appena 13 minuti, sul punteggio di 2-1, con l’azzurro in vantaggio, e le previsioni meteo per le prossime ore non promettono bene.