Zverev-Alcaraz interrotta: il motivo è incredibile | VIDEO

Continua il programma di Indian Wells e il tennista italiano Jannik Sinner è in attesa dell’avversario dopo il trionfo contro Lehecka. Sono in campo Zverev e Alcaraz nell’altra partita dei quarti di finale ma la gara è stata interrotta.

Il motivo? L’invasione di… api. La spider Cam è stata presa d’assalto. Oltre i giocatori, anche il giudice e le prime file degli spettatori hanno abbandonato l’impianto. Al momento non ci sono le condizioni per giocare.

A pause for… bees?! 🐝

Carlos Alcaraz and Alexander Zverev’s quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024