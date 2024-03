Sinner-Alcaraz interrotta, le previsioni non promettono bene: il meteo ad Indian Wells nelle prossime ore

SportFair

E’ stata interrotta la sfida tra Sinner e Alcaraz, valida per a prima semifinale del primo Masters 1000 maschile della stagione. Il match è durato solo 13 minuti prima di essere interrotto: la pioggia ha costretto a fermare la partita, con Sinner in vantaggio per 2-1 al primo set.

In un primo momento i giocatori sono rimasti in campo in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma poco dopo il giudice di sedia ha invitato i due tennisti a recarsi negli spogliatoi. L’impianto si è rapidamente svuotato e la pioggia non accenna a diminuire da oltre 45 minuti.

Il meteo di Indian Wells nelle prossime ore

Per le prossime ore, nella località dell’entroterra di Los Angeles in California, il tempo rimarrà instabile in tutta l’area: eventuali pause delle precipitazioni saranno seguite da ulteriori piogge. Difficile, quindi, che la partita possa riprendere.

Gli organizzatori hanno dato una prima indicazione: il match non ricomincerà prima di mezzanotte, ma non è detto che, una volta arrivato questo orario, Sinner e Alcaraz potranno proseguire la loro sfida.