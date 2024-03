Sinner gentiluomo! Il bel gesto durante l’interruzione ad Indian Wells | VIDEO

SportFair

Tutto fermo ad Indian Wells. La prima semifinale del primo Masters 1000 maschile della stagione, tra Sinner e Alcaraz, è stata interrotta. Questa volta nessun folle imprevisto, le api non c’entrano, è tutta colpa della pioggia.

La sfida tra il tennista altoatesino ed il suo rivale spagnolo, valida anche per il secondo posto del ranking Mondiale, è stato interrotto dopo appena 13 minuti di gioco, con Sinner in vantaggio per 2-1 su Alcaraz.

Il bel gesto di Sinner durante l’interruzione

Jannik Sinner gentiluomo! L’azzurro è stato immortalato dalle telecamere mentre prendeva dalle mani della raccattapalle l’ombrello per coprirsi. La ragazza, seduta in panchina con l’altoatesino, avrebbe dovuto tenere l’ombrello per coprire il tennista, ed impedirgli di bagnarsi. Sinner, da galantuomo, ha preso in mano l’ombrello, sollevano dall’incarico la giovane raccattapalle, proteggendo entrambi dalla pioggia.

#indianwells2024, #SinnerAlcaraz semifinale. Inizia a piovere, arriva la raccattapalle con l’ombrello. #Sinner da galantuomo regge l’ombrello, mentre #Alcaraz se lo fa reggere.

Classe 👏 Prima di essere un campione è un gran signore. #Sinner #SinnerAlcaraz pic.twitter.com/1YRAjXFfSi — Alessandro Calzetta (@alecalzetta) March 16, 2024