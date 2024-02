Guardalinee colpita da un cameraman in Betis-Athletic Bilbao: spunta il VIDEO

SportFair

Momenti di terrore ieri, durante la sfida del campionato di calcio spagnolo tra Betis e Athletic Bilbao. Allo stadio Benito Villamarin è accaduto l’impensabile: l’assistente dell’arbitro, Guadalupe Porras Ayso, ha sbattuto contro la telecamera di un cameraman, rimanendo ferita in volto.

La donna è stata sostituita dal quarto arbitro della partita ed è stata trasferita in ospedale, dopo le prime medicazioni in campo, per accertamenti.

Il video dello scontro tra Guadalupe Porras ed il cameraman

Poche ore dopo l’accaduto è venuto alla luce il video del momento in cui l’assistente veniva investita da un tecnico della telecamera. Nelle immagini, pubblicate sui social network dal collaboratore di Cope, Gonzalo de la Haza, si vede come Guadalupe Porras segue l’azione che termina con il gol di Chimy Ávila e, mentre corre verso il centro del campo, si scontra contro il cameraman.

L’arbitro Guillermo Cuadra Fernández ha così registrato l’accaduto: “al 13′ minuto, in concomitanza con la realizzazione del primo gol, una telecamera è stata posizionata nell’area di lavoro del mio assistente numero 1, che nell’esercizio della sua funzione mi accingevo a spostarmi verso il centro del campo come stabilito dalle Regole del Gioco.In conseguenza di questa azione del cameraman, si è verificato un violento colpo alla testa del mio assistente con detta telecamera, che gli ha causato una ferita-contusione al volto di notevoli dimensioni ed anche la perdita dei sensi, rimanendo a terra tramortito”.