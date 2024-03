Bagnaia-Marquez, il commento di Jorge Lorenzo: “se Pecco avesse accettato il sorpasso…”

SportFair

La storia si ripete, in MotoGP è ancora una volta Spagna vs Italia. Marquez è ancora tra i protagonisti di questa bagarre storica, ma cambia il suo rivale. Adesso, a battagliare col campione spagnolo c’è un allievo di Valentino Rossi, Pecco Bagnaia.

Domenica, al GP del Portogallo, i due piloti sono stati protagonisti di un contatto che ha messo fine alla loro gara. I due campioni hanno punti di vista differenti riguardo l’incidente, ma sono entrambi d’accordo che si sia trattato di un “incidente di gara”, così come dichiarato dai Commissari.

Jorge Lorenzo commenta l’incidente Bagnaia-Marquez

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Jorge Lorenzo, che ha detto la sua su quanto accaduto domenica. Penalizzazione a Bagnaia? “No, però se Pecco avesse accettato il sorpasso di Marc per riprovarci dopo secondo me nessuno sarebbe caduto“, ha affermato l’ex pilota di MotoGP.

“Bagnaia e Marquez pretendenti al titolo? Sì, sicuro. Sono passate solo due gare e manca ancora tanto. Pecco ha dimostrato una freddezza e una serenità bestiale. Magari ha commesso qualche errore, come sabato in quella staccata che gli ha fatto perdere la vittoria e un piccolo errore di calcolo del rischio in quell’azione con Marquez, ma Pecco continua ad essere un grande campione, un pilota molto sereno e cerebrale. Marc, invece, sta facendo molto bene in Ducati, che non è semplice. Ha la moto del 2023 e quindi è un po’ in inferiorità di condizione, anche se minima. Secondo me, Marc trovandosi meglio sta andando più forte. Quindi, Pecco e Marc saranno tra i favoriti per il mondiale”, ha concluso il maiorchino.