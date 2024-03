Il calcio di Valentino Rossi a Marquez, il retroscena: “erano amici, ma poi…”

SportFair

Il calcio di Valentino Rossi a Marquez nel GP di Sepang 2015 è passato alla storia come uno dei gesti più eclatanti della MotoGP moderna. L’apice del climax di un rapporto che stava per rompersi, definitivamente, in mille pezzi, dopo le frizioni passate. A beneficiarne fu Jorge Lorenzo che vinse il suo ultimo Mondiale.

Sepang 2015: lo scontro Valentino Rossi-Marc Marquez

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Lorenzo ha commentato quanto accaduto, a 9 anni di distanza, dando il suo sincero punto di vista: “a seconda del tuo ‘colore’ hai la tua versione dei fatti e difendi la tua parte. Io ho sempre detto, a mio favore, che quell’anno avevo più velocità, i numeri lo dimostrano. Per una ragione o per l’altra Valentino era più costante. Siamo arrivati a Valencia vicini nel punteggio. Alla fine, le condizioni fra Marc e Valentino, quella frizione che non esisteva nel passato, quando erano amici, ma che si è creata quell’anno fra Assen, Argentina e altre gare, ha compensato un po’ di sfortuna che io ho avuto in tante gare.

Quell’odio che si è creato durante la stagione non ha aiutato Valentino: sicuramente una relazione migliore con Marquez sarebbe stato diverso. Io ne ho beneficiato e ho vinto quell’anno. Secondo me, alla fine, ha vinto chi aveva più velocità ma ogni parte darà la sua versione della storia“.