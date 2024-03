Incidente Bagnaia-Marquez: finale clamoroso in Portogallo | VIDEO

SportFair

Incredibile quanto accaduto nel finale del GP del Portogallo. Incidente Bagnaia-Marquez al 23° dei 25 giri previsti in quel di Portimao. Entrambi si sono scontrati finendo a terra e rinunciando alla possibilità di agganciare almeno la terza posizione del podio.

GP Portogallo, caduta Bagnaia: che scontro con Marquez!

Già superato da Acosta, che lo aveva messo da tempo nel mirino, Pecco Bagnaia era impegnato a difendersi dagli assalti di Marc Marquez. Uno di questi era andato a buon fine, un attacco all’interno in curva. Bagnaia ha tentato di incrociare la traiettoria, provando a riprendersi la quinta posizione, ma Marquez ha stretto la propria traiettoria finendo per scontrarsi con il Campione del Mondo in carica. Bagnaia si è ritirato, Marquez è tornato in pista chiudendo 16°.