Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Coppa Davis? Il montepremi

E’ grande festa in casa Italia per la vittoria della Coppa Davis, la seconda della sua storia e a 47 anni di distanza dall’ultima volta. Gli azzurri sono stati in grado di imporsi contro l’Australia e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. Nel primo match bella vittoria di Arnaldi contro Popyrin.

Nel secondo e decisivo match si è registrato lo strapotere di Jannik Sinner contro De Minaur. L’azzurro si è confermato nettamente superiore e ha chiuso i conti in poco più di un’ora. Dopo il trionfo del 22enne si è scatenata la festa di tutto il gruppo azzurro.

Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Coppa Davis? La federazione si è assicurata 2,1 milioni di dollari statunitensi, circa 1,912 milioni di euro. Non è previsto un montepremi per i giocatori, ma potrebbero essere garantiti premi secondo accordo interni.