Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria a Vienna? Il montepremi è interessante

SportFair

Continua il momento entusiasmante di Jannik Sinner, sempre più un punto di riferimento nel tennis. L’italiano ha trionfato in finale dell’ATP Vienna contro un avversario di altissimo livello come Daniil Medvedev. Il 22enne si è imposto dopo oltre tre ore con il punteggio di 1-2 (6-7, 6-4, 3-6). Si tratta del secondo successo consecutivo dell’azzurro sul n.3 al mondo, dopo il successo a inizio del mese nel torneo di Pechino.

Per Sinner è il terzo titolo 500 della carriera, dopo quello di Washington nel 2021 e quello di Pechino di inizio mese. Con il successo di oggi è diventato l’italiano con più titoli in una stagione, quattro in totale.

Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria a Vienna? Il montepremi è particolarmente interessante. Il tennista azzurro si è portato a casa 450.650 euro.