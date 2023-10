Quanti soldi ha guadagnato Sinner battendo Alcaraz? Il montepremi è altissimo

SportFair

Un’altra impresa di Jannik Sinner, sempre più una punta di diamante del tennis italiano. Il 22enne è stato protagonista di una prestazione incredibile nel match di semifinale all’ATP Pechino contro Carlos Alcaraz. La sfida si è conclusa in un’ora e 26 minuti e il secondo set non è stato mai in discussione. La partita inizia sul filo dell’equilibrio, si registrano break da una parte e dell’altra.

Si va al tie-break ed è l’azzurro a trionfare 4-7. Nel secondo set Sinner domina e chiude con un nettissimo 1-6. E’ già alta l’attesa per la finale di mercoledì contro Medvedev, in grado di vincere contro Zverev.

Quanti soldi ha guadagnato Sinner battendo Alcaraz?

Il montepremi all’ATP Pechino è particolarmente interessante. Sinner si è già portato a casa 365.640 dollari statunitensi (circa 349.350 euro). In attesa della finale ed un probabile bottino di addirittura 679.550 dollari (circa 649.275 euro).