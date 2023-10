Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria a Pechino? Ecco il maxi assegno

SportFair

Jannik Sinner è il nuovo campione dell’ATP di Pechino. Il giovane tennista italiano ha superato Carlos Alcaraz in semifinale e nell’ultimo atto del torneo si è ripetuto battendo Danil Medvedev, rispettivamente numero 2 numero 3 al mondo. Un trionfo importante per il campione di San Candido capace di imporsi in finale, contro il forte russo che non aveva mai battuto in carriera, con il punteggio di 7-6 (7-2) / 7-6 (7-2).

Quanti soldi ha guadagnato Sinner?

Insieme alla vittoria del terzo titolo in stagione (dopo l’ATP 250 di Montpellier e il Masters 1000 di Toronto) e alla conquista del nuovo best ranking che dal prossimo lunedì lo vedrà 4° in classifica, Jannik Sinner ha staccato anche un grosso assegno da 679.550 dollari, circa 649.275 euro.