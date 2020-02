La terza serata del Festival di Sanremo 2020 sarà una delle più attese della 70ª edizione, complice la presenza di Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo che potrebbe comparire fra il pubblico. La bellissima modella argentina è la WAG più famosa del calcio mondiale, su Instagram vanta 16 milioni di follower ed un suo post ha il valore di 10.000€. Averla come co-conduttrice della terza serata di Sanremo è dunque un gran ‘colpo di mercato’ per il Festival che si assicurerà una vera ‘top player’ dopo una strenua contrattazione. Georgina Rodriguez aveva infatti richiesto 140.000 euro per salire sul palco dell’Ariston, ma secondo gli ultimi rumor, anche la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha visto abbassare il suo cachet a 25.000 euro al pari delle altre colleghe.

