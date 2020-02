La terza serata del Festival di Sanremo 2020 ha visto l’esordio sul palco dell’Ariston di Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, attesissima co-conduttrice al fianco di Amadeus. La showgirl argentina è apparsa fin da subito molto emozionata nel suo nuovo ruolo, il primo di grande spessore da quando è in Italia, risultando un po’ impacciata fra i tempi comici e quelli degli annunci dei cantanti, con Amadeus che ha spesso cercato di mettere una pezza con la sua ironia. Presente fra il pubblico, Cristiano Ronaldo non ha avuto occhi che per la sua bella compagna, sostenendola con il sorriso. Dopo vari annunci, inquadrato dalle telecamere, il fuoriclasse della Juventus ha mostrato un’espressione compiaciuta per la bravura della compagne, nonostante le difficoltà di lingua e l’emozione della platea sanremese.

SOTTO SHOCK ANCHE CRISTIANO RONALDO, CONTINUA A NON CAPIRE MA VA BENE UGUALE #Sanremo2020

