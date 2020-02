Inizia domani la 70ª edizione del Festival di Sanremo: tra critiche e polemiche, la kermesse canora più importante e attesa d’Italia è pronta ad aprire ufficialmente le danze. In attesa di scoprire se Junior Cally sarà confermato o meno e dopo le critiche ad Amadeus per la descrizione di Francesca Sofia Novello, all’Ariston inizierà lo spettacolo.

Uno spettacolo che prevede un ampio movimento di denaro. Cachet ricchi per conduttori, co-conduttrici e ospiti. Le donne che affiancheranno Amadeus riceveranno una somma di 25 mila euro, con Francesca Sofia Novello e Diletta Leotta che raddoppieranno la cifra vista la doppia apparizione sul palco e Georgina Rodriguez che si è dovuta adattare dopo l’ambiziosa richiesta di 140 mila euro.

Non è ancora noto qual è l’ingaggio di Mara Venier, mentre per Benigni si vocifera che sono previsti circa 300 mila euro. Il direttore artistico, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe prendere circa 500 mila euro, mentre Antonella Clerici e Tiziano Ferro avranno un cachet rispettivamente di 50 e 150/200 mila euro, col cantante italiano che ha già fatto sapere che devolverà in beneficenza il suo ingaggio. Per quanto riguarda le due giornaliste rai, sembra che potrebbero ricevere poco più di un semplice rimborso spese.

