Francesca Schiavone ha vinto la partita più difficile della sua carriera, vale a dire quella contro il cancro. L’annuncio di ieri ha colpito tutto il mondo dello sport, appassionati di tennis e non si sono stretti al fianco dell’ex tennista azzurra, la quale dopo un lungo silenzio è uscita allo scoperto raccontando la sua storia e facendo commuovere fans, amici ed ex colleghi.

Attraverso i social diversi tennisti e tenniste hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Francesca, senza considerare ovviamente chi lo ha fatto privatamente attraverso messaggi e chiamate. Tra i messaggi social delle ultime ore spicca anche quello di Gigi Datome, cestista che ha voluto far sentire il proprio calore alla Schiavone. Dalla Cornet alla Keys, passando per l’amica di sempre Sara Errani, in tante hanno “risposto” presente nelle ultime ore. Insomma, la lottatrice che ricordavamo sul terreno di gioco è stata tale anche al di fuori del campo, vincendo ancora l’ennesima battaglia.

