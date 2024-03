Verstappen si toglie la maschera! E’ sua la prima pole: l’olandese davanti a tutti in Bahrain

SportFair

L’attesa è terminata! Il GP del Bahrain di Formula 1, primo appuntamento della stagione, è entrato nel vivo. Si sono appena concluse le prime qualifiche del Mondiale 2024 di Formula 1 e al termine del Q3 è Max Verstappen a festeggiare per una splendida pole position.

Il risultato delle Qualifiche di F1 in Bahrain

Il 2024 inizia da dove era terminato il 2023. E’ ancora Max Verstappen il più veloce in pista. Dopo giorni in cui l’olandese non è riuscito a brillare, oggi in pista è caduta la ‘maschera’: il campione del mondo in carica è il primo poleman dell’anno, con il tempo di 1.29.179.

Alle spalle di Verstappen un ottimo Charles Leclerc, seguito da George Russell. Quarto tempo invece per l’altro ferrarista Carlos Sainz, che si lascia alle spalle Perez e Alonso. Subito dietro l’Aston Martin dello spagnolo le due McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton ha chiuso la sua qualifica con un nono posto, seguito da Hulkenberg.