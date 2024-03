Verstappen sorpreso, Leclerc deluso: le dichiarazioni dei top-3 dopo le qualifiche in Bahrain

SportFair

È di Max Verstappen la prima pole position della stagione 2024 di Formula Uno. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp del Bahrain, ottenendo il giro più veloce in 1’29″179. In prima fila accanto al pilota olandese scatterà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″228). Terzo tempo per la Mercedes del britannico George Russell (+0″306) che partirà dalla seconda fila accanto all’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (+0″328).

Dopo le qualifiche Max Verstappen si è detto sorpreso del risultato ottenuto dopo giorni difficili in pista a Sakhir, mentre Leclerc ha ammesso di essere deluso.

Le dichiarazioni dei protagonisti delle qualifiche di F1 del GP del Bahrain

“E’ stato molto divertente a dire il vero, col vento è stato complicato mettere insieme il giro, con la pista che migliora vai più veloce, sono molto contento ovviamente di essere in pole, onestamente è stata un poco inattesa, ma la macchina è andata meglio“, ha esordito Max Verstappen. “Per fortuna abbiamo preso la direzione giusta dopo giorni difficili. Anche in gara secondo me saremo vicini, siamo messi bene, ma vedremo domani, ho fiducia che potremo fare una gara forte“, ha concluso l’olandese della Red Bull.

“Si sono un pochino deluso, abbiamo fatto delle buone qualifiche, abbiamo cercato diverse cose nelle prove libere e poi ho trovato la condizione ideale in qualifica. Il Q1 è stato un poco complicato, ma sono delle buone qualifiche, un buon inizio dell’anno, siamo in una posizione migliore dell’anno scorso e questo è positivo, ora dobbiamo vedere domani in gara“, ha dichiarato invece Leclerc.

“Nel Q2 credo di avere fatto un giro migliore di quello di Max in Q3, ho perso il ritmo nel Q3 e mi sono dovuto riadattare con la gomma nuova. Ho fiducia che abbiamo fatto un passo avanti, ma dobbiamo aspettare di vedere domani quanto sia grande questo passo avanti, noi pensiamo che ancora la Red Bull sia avanti con un buon margine in gara, ma vedremo, io lotterò” ha concluso il monegasco della Ferrari.

“In fabbrica hanno fatto un lavoro fantastico, dandoci una macchina che ci rende più contenti, ma alla fine c’è sempre Max davanti e dobbiamo recuperare un po’ di terreno. Siamo riusciti a fare un grande lavoro al simulatore, vedremo anche domani, sicuramente abbiamo fatto un grande passo avanti in qualifica. Mi sembra che ovviamente la Red Bull sia fortissima al momento, Max ha fatto un lavoro eccezionale e credo che avrà anche le gomme nuove, vedremo, nessuno può saperlo, è la prima gara della stagione, siamo tutti emozionati“, ha affermato infine George Russell.