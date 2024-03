Verstappen in pole, Leclerc in prima fila: la griglia di partenza del GP del Bahrain

SportFair

E’ Max Verstappen il primo poleman della stagione 2024 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del GP del Bahrain, davanti a Leclerc e Russell.

Verstappen è in testa, così come lo è stato durante tutta la stagione 2023 di Formula 1, ma in questo inizio di stagione sembra che i piloti siano più vicini tra loro e non è così scontato, al momento, un dominio Red Bull.

Intanto, Verstappen partirà domani dalla prima casella in griglia, affiancato da Leclerc.

La griglia di partenza del GP del Bahrain

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Russell, 4. Sainz

3ª fila: 5. Perez, 6. Alonso

4ª fila: 7. Norris, 8. Piastri

5ª fila: 9. Hamilton, 10. Hulkenberg

6ª fila: 11. Tsunoda, 12. Stroll

7ª fila: 13. Albon, 14. Ricciardo

8ª fila: 15. Magnussen, 16. Bottas

9ª fila: 17. Zhou, 18. Sargeant

10ª fila: 19. Ocon, 20. Gasly