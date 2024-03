Partenza GP Portogallo: fulmine Martin, duello Bagnaia-Marquez! | VIDEO

SportFair

Al via il secondo appuntamento della stagione di MotoGP con il GP del Portogallo. Un weekend avvincente quello che terminerà quest’oggi sul circuito di Portimao con diversi piloti candidati alla vittoria finale. La pole position se l’è presa Bastianini, voglioso di far bene dopo una stagione complicata. Martin ha preceduto Bagnaia di una casella, rispettivamente 3° e 4°. Marc Marquez ha fatto bene per tutto il weekend ed è uno di quelli da tenere d’occhio. La gara sprint l’ha vinta Vinales.

MotoGP, inizia il GP del Portogallo

Grande incertezza, dunque, toccherà far bene fin da subito. È per questo che c’era grande attesa per la partenza del GP del Portogallo. Parte forte Jorge Martin che si prende la prima posizione davanti a Vinales e Martin, duello Bagnaia-Marquez dietro. Caduta per Franco Borbidelli.