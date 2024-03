Qualifiche GP Portogallo, super pole di Bastianini: Bagnaia fuori dalla prima fila

SportFair

Il sabato della MotoGP entra nel vivo. Concluse le FP2 della mattina, ultimo round di prove libere che ha permesso ai piloti di ‘riscaldarsi’ in vista del prosieguo della giornata, tocca alle qualifiche del GP del Portogallo prendersi la scena.

Si comincia con il canonico Q1, il primo stint che vede in gara i 12 piloti rimasti fuori dal Q2 dopo le pre-qualifiche del venerdì. Due i pass in palio per la fase successiva, staccati da Alex Marquez e Pedro Acosta. Si parte dunque con il Q2 nel quale Marc Marquez è subito protagonista di una caduta spettacolare ma, fortunatamente, senza grosse conseguenze.

La pole position è di Enea Bastianini (1:37.706), la prima dell’anno, la seconda della Ducati in 2 gare dopo quella di Bagnaia nel weekend inaugurale della stagione. Un grande risultato per il pilota italiano dopo la stagione 2023 parecchio sfortunata. Completano la prima fila Vinales e Martin. Quarto Pecco Bagnaia, ottavo Marc Marquez.