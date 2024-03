Tripletta spagnola a Portimao! Vinales vince la Sprint in Portogallo, Bagnaia sbaglia

SportFair

La Sprint del GP del Portogallo parla spagnolo! A Portimao una tripletta tutta iberica, con Maverick Vinales che taglia per primo il traguardo davanti ad uno spettacolare Marc Marquez e Jorge Martin.

Quarto posto per Pecco Bagnaia, che dopo una gara splendida, in testa alla corsa, scivola fuori dal podio per un errore in staccata. Il campione del mondo in carica ha rischiato grosso, è andato lungo ed è rientrato in pista solo 4°. Ne ha approfittato Vinales, che regala una fantastica vittoria ad Aprilia.

Quinto posto per Jack Miller, sesto invece Enea Bastianini. Quartararo è il miglior pilota Yamaha, nono, mentre Morbidelli è 16°.