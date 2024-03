Sainz vince in Australia, il primo pensiero va a Leclerc: team radio da brividi in Ferrari | VIDEO

SportFair

Doppietta Ferrari in Australia! La sveglia all’alba dei tifosi della Rossa è stata ricompensata con una graditissima sorpresa. Carlos Sainz ha vinto il GP dell’Australia, Charles Leclerc è arrivato secondo. E Max Verstappen? Fermo a zero punti: si è ritirato a causa di un problema alla sua monoposto. La domenica perfetta per la scuderia di Maranello.

Un momento reso ancor più dolce dal team radio successivo alla vittoria. Carlos Sainz, pazzo di gioia dopo il trionfo, nonostante sia consapevole che questo sarà il suo ultimo anno in Ferrari, ha voluto comunque festeggiare con tutto il team. A iniziare proprio dal suo compagno di scuderia, Charles Leclerc, verso il quale ha rivolto il primo pensiero: “dite a Leclerc di raggiungermi così festeggiamo tutti e due insieme“, le parole di Carlos Sainz che testimoniano come i due piloti Ferrari siano uniti nonostante le difficoltà e l’addio, già previsto, a fine stagione.