Clamoroso in Australia, Verstappen costretto al ritiro | VIDEO

Non succedeva dal 2022: Max Verstappen si ritira! Il GP d’Australia non inizia nel migliore dei modi per il campione del mondo in carica, poleman a Melbourne. Dopo una buona partenza, al secondo giro l’olandese è stato superato da un eccezionale Carlos Sainz, per poi lamentarsi si aver perso la sua vettura.

Poco dopo del fumo uscito dalla monoposto di Verstappen ha iniziato a dare preoccupazioni ai box e l’olandese non ha potuto far altro che rientrare ai box e dire addio alla sua gara.

🚨🚨— لقطة اوضح لموقع الحريق و الانفجار الذي حصل في سيارة ماكس 😰#AustralianGP pic.twitter.com/9q4MMlrdn4 — ريدبول بالعربي (@ArabicRedBullF1) March 24, 2024