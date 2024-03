Doppietta Ferrari a Melbourne! Carlos Sainz vince il GP d’Australia

SportFair

Ferrari in festa, così come tutti i tifosi italiani! Doppietta tutta rossa al GP d’Australia, con un eccezionale Carlos Sainz che si aggiudica la vittoria a Melbourne, davanti al suo compagno di squadra Charles Leclerc.

Appena due settimane dopo l’intervento per appendicite, Sainz è tornato in pista, migliorando giorno dopo giorno e nonostante il dolore e le difficoltà ancora ad entrare e uscire dall’abitacolo della sua SF-24, ha fatto un weekend pazzesco, ottenendo la sua prima vittoria stagionale nel suo ultimo anno con la Ferrari.

Sainz, partito dal secondo posto in griglia, è riuscito a superare Verstappen al secondo giro, approfittando di un problema accusato dall’olandese, che poco dopo è stato costretto al ritiro.

Lo spagnolo è riuscito a stare poi sempre avanti, eccezione fatta per una piccola parentesi in cui Alonso è stato primo, dando vita ad una interessante battaglia tutta spagnola.

Sorride Charles Leclerc! Partito dalla quarta posizione a seguito della penalizzazione di Perez, il monegasco della Ferrari è riuscito a chiudere in seconda posizione, alle spalle di Sainz. Terzo un ottimo Norris

Ferrari in festa! L’ultima doppietta risale al GP del Bahrain 2022, mentre in Australia non succedeva dal 2004.