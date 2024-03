Verstappen, vittoria con Grande Slam! Max domina in Bahrain, Sainz sul podio

SportFair

Si ricomincia da dove si è finito! La stagione 2024 di Formula 1 si apre nel segno della Red Bull con un’importante doppietta. Nonostante un giovedì difficile in pista, Max Verstappen domina ancora e vince il GP del Bahrain.

55ª vittoria in carriera per il campione del mondo in carica, seguito sul traguardo dal suo compagno di squadra Perez. Sorride Carlos Sainz: lo spagnolo è il miglior ferrarista, ed inizia la sua ultima stagione in Rosso con un importante podio, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, 4° dopo una partenza dalla 2ª casella in griglia.

Il monegasco della Ferrari ha compromesso la sua gara nei primi giri, a causa di alcuni problemi ai freni, sul finale è riuscito però a rimediare, chiudendo con una quarta posizione non troppo deludente viste le problematiche.

Quinto invece George Russell, terzo ieri in qualifica, settima l’altra Mercedes, quella di Lewis Hamilton.

Una vittoria da record per Verstappen, che porta a casa il Grande Slam: ovvero pole, giro veloce in gara e vittoria senza aver mai ceduto la leadership, risultato che mancava alla prima stagionale da ben 20 anni.