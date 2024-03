F1, Verstappen subito in vetta: la classifica piloti dopo il GP del Bahrain

SportFair

E’ Max Verstappen il vincitore del GP del Bahrain, prima gara della stagione 2024 di Formula 1. 55ª vittoria in carriera per l’olandese della Red Bull, seguito sul podio dal suo compagno di squadra Sergio Perez e da Carlos Sainz, miglior ferrarista oggi in pista.

Col successo di oggi, ovviamente, Verstappen si prende la leadership della classifica mondiale piloti, seguito da Perez e Sainz.

La classifica piloti di F1 dopo il GP del Bahrain

Verstappen 26 Perez S. 18 Sainz C. 15 Leclerc C. 12 Russell G. 10 Norris L. 8 Hamilton L. 6 Piastri O. 4 Alonso F. 2 Stroll L. 1 Zhou G. 0