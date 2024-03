F1, Leclerc durissimo dopo il GP del Bahrain: “è orribile!”

SportFair

Max Verstappen si è aggiudicato la prima gara della stagione 2024 di Formula 1. Un dominio assoluto quello dell’olandese, campione del mondo in carica, al GP del Bahrain, terminato con una doppietta Red Bull.

E’ Sergio Perez, infatti, il secondo classificato in Bahrain, seguito da un ottimo Carlos Sainz. Gara amara per Charles Leclerc: partito dalla seconda posizione, il monegasco della Ferrari ha dovuto fare i conti con dei problemi ai freni, che hanno condizionato la sua prestazione in pista.

Sul finale Leclerc è riuscito a metterci una pezza, chiudendo con un quarto poto.

Charles Leclerc deluso dopo il GP del Bahrain

Cupo in volto, visibilmente deluso e amareggiato, Charles Leclerc non ha nascosto il suo disappunto a fine gara: “è orribile, in quelle condizioni lì, in queste gare dove hai un problema, hai l’impressione di guidare male qualsiasi cosa fai, il freno ogni volta faceva qualcosa di diverso. Abbiamo riportato la macchina alla fine, ma sono molto deluso perchè abbiamo avuto tutti questi giorni per preparare la gara, mi sentivo molto ottimista, ma purtroppo il problema ci ha rallentato abbastanza“, ha affermato ai microfoni Sky.

“Le soddisfazioni sono altre non sono contento, sono molto deluso oggi, quando si può portare un secondo posto a casa dobbiamo portarlo e oggi non lo abbiamo fatto, abbiamo massimizzato“, ha concluso Leclerc.